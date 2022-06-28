Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya'da kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra gitmesi muhtemel futbolcularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda, sarı lacivertlilerle 1 yıllık sözleşmesi kalan Luiz Gustavo hakkında çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, takıma dahil olacak futbolcularla ilgili transfer görüşmelerine devam ederken, gitmesi muhtemel olan isimlerle ilgili de planlamasını tamamladı.

Bu doğrultuda, sarı lacivertliler, 1 yıllık sözleşmesi kalan Luiz Gustavo ile yolları ayırmak istiyor.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, Kanarya, Brezilyalı orta sahanın 4 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Fenerbahçe'nin, 34 yaşındaki Gustavo'nun takımdan ayrılması için maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu ancak yıldız isme şimdiye kadar ciddi bir teklifin gelmediği belirtildi.

1.87 boyundaki futbolcu, geçen sezon 28 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

40 kez de Brezilya Milli Takım'ında forma giyen Gustavo, 2 gol attı.

Gustavo'nun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Gustavo, 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılmıştı.