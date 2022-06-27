Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un yönetime ismini verdiği Portekizli stoper Alexandre Penetra için harekete geçildi. Oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapan sarı lacivertliler, Penetra transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor. Takvim'in haberine göre; Alexandre Penetra'nın menajeri Diogo Correia Henriques, Fenerbahçe'nin teklifi ile ilgili olarak "Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Masada birçok teklif var. Henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Penetra için Türkiye'den başka teklifler de var" ifadelerini kullandı. Famalicao'nun, Alexandre Penetra için 3 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediğini söyleyen menajer Henriques, bu rakama transferin bitebileceğini söyledi.

Alexandre Penetra, Portekiz'in gelecek vaat eden stoperlerinden birisi olarak gösteriliyor