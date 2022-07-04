Fenerbahçe tüm hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynayacağı ilk maça göre yapıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un büyük mutsuzluğu! Takımdan memnun ama...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Dinamo Kiev maçına çevrildi. Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus takımdan memnun ancak bir konu deneyimli çalıştırıcının canını sıkıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım, Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Sırp rakibi Partizan'ı 1-0 yenerken, teknik direktör Jorge Jesus pek çok konudan memnun kaldı ancak bir konuda büyük mutsuzluk yaşadı.
Sabah'ın haberine göre; tecrübeli hoca, takımın oturtmak istediği sisteme olan inancından hayli mutlu ama özellikle üçüncü bölgede yapılan kolay pas hataları canını sıkıyor.