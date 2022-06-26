Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, uzun süredir formasından uzak. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan deneyimli 10 numara için bu karar Jorge Jesus yönetiminde de devam etmişti. Öte yandan Özil çılgınlığı yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Konyaspor ile 20 Mart'ta İstanbul'da oynanan maçın ardından Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

Fanatik'in haberine göre; yönetim daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA MESUT ÖZİL ÇILGINLIĞI

Sarı Lacivertli taraftarlar bu haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan '#ComeBackÖzil' mesajları ile oyuncuya geri dön çağrısında bulundular.

Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısında, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili kararının devam edeceğini açıklamıştı. Yıldız oyuncu sezon öncesi takımla antrenmanlara katılmadı.

Mesut Özil sosyal medya hesabından ise flaş bir paylaşımda bulunmuştu. İşte o sözler...

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

YENİDEN FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ!

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı. Tecrübeli yıldız, bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabınlarından takibe aldı.