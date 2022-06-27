Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin hedefindeki isim Willian Arao. Kanarya'nın Brezilyalı oyuncu için teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin, Carvalho ve Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle Jorge Jesus'un eski öğrencisi Arao'ya yöneldiği öne sürüldü. Fotomaç'ın Portekiz'den Coluna do Fla'dan derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerin Flamengo'ya 5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde; oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması halinde, yönetimin kırmızı-siyahlılarla temaslarını hızlandıracağı ifade edildi. Sözleşmesi 31 Aralık 2023'te bitecek olan 29 yaşındaki dinamo, halen devam eden sezonda forma giydiği 28 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağladı.