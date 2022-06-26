Fenerbahçe'de Oliveira konusunda somut gelişmeler yaşanacak. Bonservisi Porto'daki ve Roma'da kiralık 30 yaşındaki orta sahanın satış opsiyonunu kullanmayacak İtalyanlar, yine de beklemesini talep ettiler. Ancak sürpriz iddia ise Portekiz gazetesi A Bola'dan geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; A Bola, sarı-lacivertlilerin Porto'ya 4 milyon euro teklif yaptığını öne sürdü. Oliveira, F.Bahçe Sportif Direktörü Branco ile PAOK'ta çalıştı. İkilinin sıcak ilişkilerinin transferde önemli rol oynayacağı da belirtildi.