Fenerbahçe'de Oliveira konusunda somut gelişmeler yaşanacak. Bonservisi Porto'daki ve Roma'da kiralık 30 yaşındaki orta sahanın satış opsiyonunu kullanmayacak İtalyanlar, yine de beklemesini talep ettiler. Ancak sürpriz iddia ise Portekiz gazetesi A Bola'dan geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; A Bola, sarı-lacivertlilerin Porto'ya 4 milyon euro teklif yaptığını öne sürdü. Oliveira, F.Bahçe Sportif Direktörü Branco ile PAOK'ta çalıştı. İkilinin sıcak ilişkilerinin transferde önemli rol oynayacağı da belirtildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Sergio Oliveira’ya 4 milyon Euro!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin hedefinde Sergio Oliveira olduğu öğrenildi. Portekiz basını da Kanarya'nın teklifini duyurdu. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 26.06.2022- 06:40