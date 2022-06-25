TRANSFER HABERLERİ - Fransız ekibi Rennes atakta! Hem Kim Min-Jae hem Fernando Muslera

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına gözünü dikti. Daha önce sarı lacivertlilerin Güney Koreli stoperi için girişimlerde bulunan Fransız ekibinin, bir diğer hedefinin Fernando Muslera olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına gözünü dikti. Daha önce sarı lacivertlilerin Güney Koreli stoperi için girişimlerde bulunan Fransız ekibinin, bir diğer hedefinin Fernando Muslera olduğu öğrenildi.

Fransız basınında çıkan habere göre Rennes, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için harekete geçti.

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe 'den Kim Min-jae'nin transferi adına uğraş verirken takımın ihtiyaçları doğrultusunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın da ismi gündeme geldi. Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Rennes, milli kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor. Bu noktada Romain Goyat, Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

ÖNCELİK MUSLERA'DA!

Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın da olduğu transfer listesinde öncelik Uruguaylı kaleciye verilmiş durumda.

KIM'DE SONUÇ ÇIKMADI

Bununla birlikte Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae ile ilgilenen Rennes, bu transferde mutlu sona ulaşamadı. Rennes kulübü temsilcilerinin Kim Min-Jae transferi için Fenerbahçe kulübüyle yapmış olduğu resmi görüşmede anlaşma sağlanamadı. Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin Fransız ekibi için fazla olduğu öğrenildi. Fransız ekibinin karşı bir hamle yapıpı yapmayacağı merak ediliyor.