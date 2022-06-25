FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Ozan Tufan için Hull City ile prensipte anlaşıldığını duyurdu!

Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi. Sarı lacivertli ekip, milli futbolcu Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi. Sarı lacivertli ekip, milli futbolcu Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.

F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City ekibi de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi internet sitesinden taraftarlarıyla paylaştı.