Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı lacivertliler, Arnavutluk ekibini 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitrios Pelkas ve Mbwana Samatta kaydetti.
Sarı lacivertlilerde yeni transferler Lincoln ve Bruma da maçta ilk 11'de yer aldı. Lincoln Henrique 2 golün asistini yaparak ön plana çıktı.
Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçında 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ile karşı karşıya gelecek.