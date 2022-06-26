Mayıs ayında yaşadığı stres kırığı nedeniyle tedavi olan Fenerbahçeli Arda, sürecin tamamlanmasının ardından sahalara erken dönebilmek için izin yapmadı.

Can Bartu Tesisleri'nde tedavi ve antrenman programını aralıksız sürdüren Arda Güler, iyileşme sürecini hızlandırdı. Çalışmalarının karşılığını alan 17 yaşındaki futbolcu, Perşembe gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'nin büyük beklenti içinde olduğu Arda Güler, kontrollü olarak çalışmalara katılıyor. Genç orta saha oyuncusu, antrenmanın ilk bölümünde takımla, ardından özel program dahilinde çalışıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Arda Güler bir süre daha kontrollü olarak idman yapacak, ikinci etap kamp çalışmalarında ise antrenmanların tamamında yer alacak.

Ayrıca İstanbul'da oynanan Shkupi ve Tiran maçlarında riske edilmeyen genç yeteneğin, Avusturya kampında yapılacak iki hazırlık maçında süre alması bekleniyor.