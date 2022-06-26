FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli'nin Kim Min-Jae ısrarı! O rakamı düşürmek istiyorlar

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde, kadroya katılacak futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Bu doğrultuda Kanarya'nın yıldız savunmacısı Kim Min-Jae'ye Avrupa takımlarının ilgisi sürüyor. 25 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Napoli, Fenerbahçe'nin fiyat kırmasını bekliyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, kadroya katılacak oyuncuların haricinde gidecek futbolcularla ilgili de planlamalarına devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Kim Min Jae ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

25 yaşındaki defans oyuncusuna İtalya Ligi takımlarından Napoli talip olmuştu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Güney Koreli savunmacı için Napoli'nin, Fenerbahçe'yle görüşmelere yeniden başladığı ve Kim Min Jae transferi için ısrarcı olduğu kaydedildi.

Transferin önündeki en büyük engelin sarı lacivertli kulübün istediği 15-20 milyon Euro arası bonservis olduğu ifade edildi.

Napoli'nin, Fenerbahçe'nin direncinin kırılmasını ve istenen bonservisin daha aşağı seviyelere inmesini beklediği belirtildi.