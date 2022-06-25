Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. Sarı lacivertli takımın en büyük kozlarından birisi olan stoper Kim Min-Jae cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Dev kulüplerin peşinde olduğu Güney Koreli savunmacı, Portekizli hocanın talebi doğrultusunda takımda kalmayı seçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de günlerdir beklenen haber nihayet geldi. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Kim Min-Jae kararını verdi. Güney Koreli stoper, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmenin ardından ikna oldu ve takımda kalma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ni görme ihtimali dolayısıyla bu karara vardı. Bu arada Abdülkerim transferinin olmaması sonrasında stoper defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kullanılan stoper rotasyonuyla yola devam edecek. Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Tisserand bu rotasyonu oluşturacak. Marcel Tisserand'a talip çıkması halinde altyapıdan bir isim A takım rotasyonuna dahil edilecek.