FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus istedi! Kanarya Sambacı sol bek Welington'un peşinde

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanarya, bu bağlamda Jorge Jesus'un istediği futbolcuları transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Jesus'un gelecek sezon Ferdi'yi orta saha oynatmak istediği ve bu yüzden Novak'a alternatif olacak bir sol bek talep ettiği biliniyor. Bu sebeple sarı lacivertliler genç sol bekin peşine düştü. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 12:18