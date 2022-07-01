Fenerbahçe, Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus istedi! Kanarya Sambacı sol bek Welington'un peşinde
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Kanarya, bu bağlamda Jorge Jesus'un istediği futbolcuları transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Jesus'un gelecek sezon Ferdi'yi orta saha oynatmak istediği ve bu yüzden Novak'a alternatif olacak bir sol bek talep ettiği biliniyor. Bu sebeple sarı lacivertliler genç sol bekin peşine düştü. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertlilerin, Dinamo Kiev maçına tam kadro ve yeni transferlerle gitmek istediği biliniyor.
Bu bağlamda Kanarya, yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.