Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler'e 1 talip daha! Teklif edilen rakam...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler'e 1 talip daha çıktı. Fransız ekibi Lyon'un genç yıldız için sarı-lacivertli takıma teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte Fransız ekibinin Arda için teklif etmeyi düşündüğü rakam... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde birçok oyuncuya talipler var.
Fenerbahçe'de Arda Güler'le ilgili transfer iddiaları da artmaya devam ediyor.