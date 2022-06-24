Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, Jorge Jesus önderliğinde gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu kapsamda oldukça detaylı bir çalışma yürüten Kanarya, kadrosuna önemli takviyeler yapacak. Birçok futbolcuyu listesinde bulunduran yönetime, Jesus'tan flaş bir talep geldi. | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, Jorge Jesus önderliğinde gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu kapsamda oldukça detaylı bir çalışma yürüten Kanarya, kadrosuna önemli takviyeler yapacak. Birçok futbolcuyu listesinde bulunduran yönetime, Jesus'tan flaş bir talep geldi.

Portekizli antrenörün, Real Madrid'in genç Brezilyalısı Reinier Jesus Carvalho'yu istediği ifade edildi. Bir Brezilya sitesi olan UOL'ün haberine göre; Jorge Jesus, 20 yaşındaki oyuncuyu talep etti.

Haberin detayında bu gelişmenin ardından harekete geçen yönetimin olumlu bir sonuç alamadığı ifade edildi.

Jorge Jesus'la Reinier daha önce Flamengo'da birlikte çalışmıştı.

Brezilyalı 10 numara için Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica, Valladolid ve ayrıca İtalya'da bir kulübün de girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Reinier'i Real Madrid, 2020 kışında 30 milyon Euro'ya transfer etmişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.