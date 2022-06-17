Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Lincoln Henrique ve Bruma takviyeleriyle yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği Xeka'yı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir listesinde olan Xeka'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, Lille'in Fransa Ligi şampiyonu olmasında büyük rol oynayan Xeka'yı gündemine aldı.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Takvim'in haberine göre; Lille'le sözleşmesi biten ve Fransız kulübünden ayrılma kararı alan Portekizli orta alan oyuncusunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.

CAMPOS ANLAŞMIŞTI

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi döneminde görev yapan Luis Campos'un Xeka ile her konuda anlaştığı ancak yaşanan gelişmelerin ardından transferin yattığı belirtiliyor.

Şu anda birçok takımla temas halinde olan tecrübeli yıldızın vatandaşı olan Jorge Jesus'un faktörüyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında.

2017 yılından bu yana Lille formasını giyen Xeka geçtiğimiz sezon yaşanan tarihi şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Bu sezon 31 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.