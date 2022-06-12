TRANSFER HABERİ: Lincoln Henrique adım adım Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Kanarya, Santa Clara ile yapılan görüşmelerde de sona geldi. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 06:40