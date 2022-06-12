Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Kanarya, 'kusursuz' bir kadro kurmak için ilk transferini gerçekleştirmek üzere.
TRANSFER HABERİ: Lincoln Henrique adım adım Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Kanarya, Santa Clara ile yapılan görüşmelerde de sona geldi. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, kulübü Santa Clara ile yapılan görüşmeler de olumlu yönde ilerliyor.