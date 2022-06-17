Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi KV Mechelen'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lommel SK'da bulunan Vinicius Souza'yı gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler 23 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya devam ederken, 4 kulüp daha Brezilyalı oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, orta saha transferi için düğmeye bastı.

Bu bölge için William Carvalho ve Willian Arao gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon KV Mechelen formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Vinicius Souza için de nabız yokluyor.

Yönetim, Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ederken; 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.

4 TALİP DAHA

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Vinicius Souza'ya Club Brugge, PSV, Bologna ve Celtic de talip oldu. 23 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak baktığı ancak kariyerini İskoçya'da sürdürmek istemediği aktarıldı.

PSV RESMİ TEKLİF YAPTI

Haberde ayrıca PSV'nin Vinicius Souza için Lommel SK'ya resmi teklif yaptığı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği KV Mechelen'de 35 maça çıkan Vinicius Souza, 2 gol ve 1 asist kaydetti.