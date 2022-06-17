Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, orta saha transferi için düğmeye bastı.
Bu bölge için William Carvalho ve Willian Arao gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon KV Mechelen formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Vinicius Souza için de nabız yokluyor.
Yönetim, Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ederken; 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.
4 TALİP DAHA
Fransız basınında çıkan haberlere göre; Vinicius Souza'ya Club Brugge, PSV, Bologna ve Celtic de talip oldu. 23 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak baktığı ancak kariyerini İskoçya'da sürdürmek istemediği aktarıldı.
PSV RESMİ TEKLİF YAPTI
Haberde ayrıca PSV'nin Vinicius Souza için Lommel SK'ya resmi teklif yaptığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği KV Mechelen'de 35 maça çıkan Vinicius Souza, 2 gol ve 1 asist kaydetti.