Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadrosuna katmak istediği Bruno Henrique'den kötü haber geldi. Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı mücadelede sakatlanan yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresi belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor.

Kanarya'nın gündemine aldığı ve transferine çok yakın olduğu Bruno Henrique'den şok bir haber geldi.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı maçta, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sağ dizinden sakatlanmıştı.

Oyundan çıkmak zorunda kalan Henrique, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.

Kontrolleri yapılan Bruno Henrique'nin son durumu belli oldu.

Brezilya basınında yer alan habere göre, bağlarında zedelenme tespit edilen yıldız isim 8 ila 10 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Bruno Henrique'nin sağ dizinden ameliyat olması bekleniyor. Sambacı futbolcunun ameliyat olmasına gerek kalmazsa en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Haberde, Henrique için yeni kontollerin de yapılacağı ve nihai kararın verileceği belirtildi.