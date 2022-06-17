Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya'da gündem oldu. Portekizli çalıştırıcı, takımı Corinthians'ın Paranaense ile karşı karşıya geldiği maçta yaptığı hareketle geceye damga vurdu. Pereira, futbolcusu Roni'nin mücadelenin 72. dakikasında kırmızı kart görmesinin ardından 23 yaşındaki futbolcuya çok sert tepki gösterdi. İşte o anlar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor. Portekizli teknik direktör, oyuncusuna yaptığı hareketle Brezilya'yı salladı.

Pereira'nın takımı Corinthians, Brezilya Ligi'nde Paranaense karşı karşıya geldi. Mücedele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Pereira'nın öğrencisi Roni, maçın 72. dakikasında oyunun durduğu sırada rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

Roni'nin bu hareketi sonrası Vitor Pereira adeta çılgına döndü.

Pereira, oyuncusunun üzerine sert bir şekilde yürüdü ve elleriyle futbolcusunun boynundan tutarak sert tepki gösterdi.

Mücadeleyi o dakikaya kadar 1-0 önde götüren Pereira'nın takımı, 10 kişi kalmasının ardından 82. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.