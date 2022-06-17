Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemine hücum bölgesini güçlendirerek başlayan Fenerbahçe, ilk etapta Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mutlak bir santrfor transferi isterken gündeme ise sürpriz bir oyuncu geldi. F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Lassina Traore'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yaptı.

10 numara ve kanat bölgesini güçlendiren sarı-lacivertli takım, hücum bölgesini de alternatifli bir hale getirmek istiyor.

Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia gibi santrforlara sahip olan Kanarya, bu mevkiye de takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten F.Bahçe'nin gündemine ise flaş bir isim geldi.

LASSINA TRAORE F.BAHÇE'YE!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 10 milyon Euro bedelle Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Lassina Traore'yi gündemine aldı.

21 yaşındaki oyuncu çıktığı ilk 13 maçta takımı adına 9 gollük katkı sağlarken, eylül ayında geçirdiği büyük sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un bu transferi istediği ve genç oyuncunun yeniden rekabete girebilmek için sarı-lacivertlileri tercih edebileceği yazıldı.

İşte dış basına yansıyan o haber:





LASSINA TRAORE KİMDİR?

12 Ocak 2001'de Burkina Faso'nun Bobo-Dioulasso kentinde dünyaya gelen Lassina Traore, futbola ülkesinin takımı Rahimo'da başladı. Daha sonra Ajax'ın altyapısına giren genç santrfor, 2019'da profesyonel sözleşmeye imza attı. 21 yaşındaki golcü, Temmuz 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.