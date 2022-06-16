Süper Lig'de 2022/23 sezonu öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncu için karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakip, Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez için kolları sıvamıştı. Ancak Uruguaylı futbolcudan kötü haber geldi. Deneyimli ismin yeni takımı duyuruldu. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'de 2022/23 sezonu öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncu için karşı karşıya gelmişti. İki ezeli rakip, Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez için kolları sıvamıştı. Ancak Uruguaylı futbolcudan kötü haber geldi. Deneyimli ismin yeni takımı duyuruldu.

El Observador'un servis ettiği haberde 35 yaşındaki futbolcunun yeni durağının Arjantin olduğu ifade edildi. Haberin detayında ülkenin güçlü ekiplerinden River Plate'in Luis Suarez ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. Öte yandan deneyimli golcünün yakın zamanda Arjantin'e gideceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı detayları da bazı kaynaklarda yer aldı.

Suarez Atletico Madrid formasıyla bu sezon 45 maça çıkmış ve 13 gol 3 asist üretmişti. 35 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 8 milyon Euro.