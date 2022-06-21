Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertli ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Jorge Jesus'un talebi sonrası Fenerbahçe, Talisca için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Talisca için görüşmelere başladı.

ARAP BASINI DUYURDU

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Jorge Jesus'un istediği yıldız için Fenerbahçe temaslarını hızlandırdı.

Haberde Jesus'un eski öğrencisini özellikle istediği ifade edildi. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Al-Nassr ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Talisca bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 28 maça çıktı ve 19 gol 2 asistlik performans sergiledi.