Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sezon öncesinde oldukça detaylı bir çalışma yürütüyor. Öte yandan Portekizli antrenör flaş bir karar aldı. Deneyimli antrenör, 20 Haziran'da başlaması planlanan Topuk Yaylası kampını iptal etti. İşte detaylar...

Yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin 20 Haziran'da başlamayı planladığı Topuk Yaylası kampı iptal edildi.

Hürriyet'in haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda yapılan iptal sonucunda yeni kampın yurt dışında olacağı öğrenildi. Fenerbahçe, hazırlık maçları için turnuva veya güçlü rakip arayışlarına şimdiden başladı.

Sarı lacivertli ekibin kamp ve maç programı ilerleyen günlerde organize edilecek hazırlık müsabakalarının fikstürüne göre açıklanacak.