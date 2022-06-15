Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Yapılan analizler sonrası Portekizli çalıştırıcı ofansif anlamda yaratıcı oyunculara yöneleceğini ifade etmişti.

OYUN KARAKTERİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sarı-lacivertlilerin güçlü bir orta sahası olsa da Jesus, Lincoln Henrique transferini istedi. 10 numara pozisyonunda forma giyen Brezilyalı yıldız yeni sezonda takımın ataklarını yönlendirecek isimlerden biri olacak. Bu bölgede Pelkas, Mert Hakan, İrfan Can ve Zajc gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Milliyet'in haberine göre; Lincoln transferi takımın oyun karakteri açısından büyük önem taşıyor.

Oyun zekası, çabukluğu ve pasları ile dikkat çeken Lincoln'ün gelişi ile orta sahadaki rekabetle birlikte kalite de artmış olacak. Detayların belirleyici olacağı şampiyonluk yarışında Lincoln'ün özellikleri sarı-lacivertlilerin orta sahasındaki çeşitliliği arttırıyor.

Teknik patron Jorge Jesus'un ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında da ilerlemesi hedefi var. Bu yüzden takımın merkezinin her iki kulvarda da güçlü olması hedefleniyor.