A Bola, Fenerbahçe'nin Jesus'un Benfica'yı çalıştırdığı dönemden tanıdığı Carlos Vinicius ve Everton Cebolinha'ı kiralamak istediğini yazdı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un bombaları ortaya çıktı! Benfica'nın iki yıldızı...
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından transferler merak konusu. Portekizli antrenörün istediği 2 yıldız ortaya çıktı. Kanarya, Benfica'nın 2 oyuncusu için harekete geçti. işte ayrıntılar...
A Bola, Fenerbahçe'nin Jesus'un Benfica'yı çalıştırdığı dönemden tanıdığı Carlos Vinicius ve Everton Cebolinha'ı kiralamak istediğini yazdı...
27 yaşındaki forvet Vinicius'un PSV ile bir yıl daha kiralık kontratı var.
Ancak sözleşmesinde erken ayrılması için bir boşluk bulunduğu ifade edildi...