Ülkemizde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı çalıştıran Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez Fenerbahçe'nin rakibi oluyor.

2014-2015 sezonunu ikinci bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turunda o dönem Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shaktar Donetsk ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldı, rövanşı da 3-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Deplasmanda oynanan maçta şu an Beşiktaş'ın oyuncusu olan Alex Teixeira, Fenerbahçe'ye gol atmıştı.

KADRO GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Dinamo Kiev, savaş nedeniyle kadrosundaki önemli oyuncuları kaybetti.

Bu duruma rağmen önemli isimlere sahip olan Dinamo Kiev'in, tamamı Ukraynalı oyuncularla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması bekleniyor.

Dinamo Kiev'de en önemli isim olarak sağ kanatta oynayan solak Viktor Tsygankov ön plana çıkıyor.

DINAMO KIEV İLE 4 MAÇ

Fenerbahçe, Ukrayna takımlarına karşı oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alırken 3 maçtan mağlup olarak ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 10 gol yedi.

Sarı-lacivertli ekip daha önce 4 kez karşılaştığı Dinamo Kiev'e karşı galibiyet alamazken, 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 3 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 6 gol gördü.

Tarihinde 30 kez Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

SAVAŞ NEDENİYLE YARIDA KALDI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2021-2022 sezonunda Ukrayna'da ligler yarıda kaldı.

Ligin oynandığı bölümde ikinci sırada bulunan Dinamo Kiev, son puan tablosunun tescil edilmesi sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Savaş nedeniyle Avrupa kupası maçlarını kendi ülkesinde oynayamayacak Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe karşısına Polonya'da çıkması bekleniyor.

Ukrayna temsilcisi, şartlar nedeniyle son maçını 12 Aralık 2021'de Zorya Luhansk ile oynadı.