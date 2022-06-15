Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma için PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Hollanda ekibiyle kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtilse de Portekizli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin Bruma'yı bonservisiyle kadrosuna kattığını ve ödenen rakamı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique'den sonra Bruma'nın transferi için PSV ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertliler, Portekizli kanat oyuncusu için kiralık olarak anlaşma sağladığını açıklasa da oyuncunun menajeri Hollanda basınına yaptığı açıklamada sözleşme detaylarını duyurdu.

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

27 yaşındaki futbolcunun menajeri Catio Balde, Bruma'nın Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğunu açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul da anlaşmanın 3 yıllık olduğunu belirtti.



