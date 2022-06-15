Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'ye İngiltere'den teklif var.
Fanatik'in haberine göre; Watford ile Premier Lig'den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerildi.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Fransız yıldız daha önce de Kanarya'nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro'ya Watford'a gitmişti.
JESUS'UN YANITI BEKLENİYOR
Tecrübeli orta saha oyuncusunun, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldığı belirtildi. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus'a sunacak. Jesus'un yanıtına göre girişimler başlayacak.