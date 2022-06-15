Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma için PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Hollanda ekibiyle kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtilse de Portekizli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin Bruma'yı bonservisiyle kadrosuna kattığını ve ödenen rakamı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)