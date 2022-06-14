SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Bruma açıklaması!

Fenerbahçe bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma için kulübü PSV ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler bu transfer için açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 00:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022- 00:40