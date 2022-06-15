Fenerbahçe şampiyonluk parolasıyla sezon açılışını yaparken kadrosunu da inşa etmeyi sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSER HABERİ: Jesus devreye girdi! Eski yıldızını İstanbul'a getiriyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik başladı. Portekizli hoca daha önce birlikte çalıştığı yıldız ismi İstanbul'a getirmek için devreye girdi. (FB SPOR HABERLERİ)
Takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un üzerinde ısrar ettiği isimlerden biri Bruno Henrique...
31 yaşındaki futbolcu, Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi. Deneyimli çalıştırıcı sahaya sürdüğünde nasıl verim alacağını bildiği için tecrübeli futbolcuyu mutlaka takımında görmek istiyor.