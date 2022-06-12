Kanarya'da Jorge Jesus döneminin ilk transferi olması beklenen Lincoln Henrique'de yeni gelişme...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Santa Clara ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Santa Clara ile anlşmaya vardı.
Yönetim, Portekiz temsilcisiyle bonservis pazarlıklarını noktalamaya çalışırken, 23 yaşındaki futbolcu da İstanbul'a davet edildi.