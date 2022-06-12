TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Santa Clara ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 22:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022- 22:24