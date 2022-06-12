TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique imzaya kaldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique'de mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcunun pazartesi akşamı İstanbul'da olması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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