Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen A Spor'a konuştu. Transfer döneminin gözdesi konumunda bulunan Abdülkerim Bardakcı hakkında da konuşan Özgökçen gelişmeleri açıkladı.

Başkan açıklamalarında, "Abdülkerim için yapılmış resmi teklifler var. Teklifleri değerlendirirken önce Konyaspor'un menfaatlerini sonra oyuncunun isteklerini göz önünde bulundurmak zorundayız. Beşiktaş'tan resmi, Fenerbahçe'den gayriresmi teklif aldık. Hadziahmetovic için de gayriresmi teklifler var." ifadelerini kullandı.