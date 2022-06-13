Fenerbahçe forvet transferinde gözünü Portekiz'e çevirdi.
Fenerbahçe'nin Mehdi Taremi transferinde flaş gelişme!
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Yeni sezonda gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin gündemine Porto'a forma giyen Mehdi Taremi gelmişti. Transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferde flaş bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, Porto'da forma giyen Mehdi Taremi için girişimlere başladı.
Yönetimin, İranlı golcü için resmi teklifte bulunduğu ifade edildi.