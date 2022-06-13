Fenerbahçe'nin Mehdi Taremi transferinde flaş gelişme!

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Yeni sezonda gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin gündemine Porto'a forma giyen Mehdi Taremi gelmişti. Transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferde flaş bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)