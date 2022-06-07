Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un yardımcılarının kim olacağına dair meraklar artmaya başladı.



Son olarak gündeme gelen isim ise Mehmet Aurelio oldu. İşte detaylar...



Christoph Daum'un Fenerbahçe'sinin vazgeçilmez parçası olan Aurelio geri dönüyor.



Sarı-Lacivertlilere ayak bastığı sezon da dahil toplam 3 şampiyonluk yaşayan Mehmet Aurelio, yardımcı antrenör olarak bir kez daha takımda görev alacak.