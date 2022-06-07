Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un yardımcılarının kim olacağına dair meraklar artmaya başladı.
Son olarak gündeme gelen isim ise Mehmet Aurelio oldu. İşte detaylar...
Christoph Daum'un Fenerbahçe'sinin vazgeçilmez parçası olan Aurelio geri dönüyor.
Sarı-Lacivertlilere ayak bastığı sezon da dahil toplam 3 şampiyonluk yaşayan Mehmet Aurelio, yardımcı antrenör olarak bir kez daha takımda görev alacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mehmet Aurelio geri dönüyor! Jorge Jesus...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük konusunda Mehmet Aurelio'nun açıklanması an meselesi. Sarı-lacivertlilerde daha önce Erol Bulut'un ekibinde de yer alan 44 yaşındaki teknik adam bu görev için bir kez daha iş başında olacak. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un yardımcılarının kim olacağına dair meraklar artmaya başladı.
Son olarak gündeme gelen isim ise Mehmet Aurelio oldu. İşte detaylar...
Christoph Daum'un Fenerbahçe'sinin vazgeçilmez parçası olan Aurelio geri dönüyor.