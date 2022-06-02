Fenerbahçe'de Jesus'un gelmesinin ardından gözler transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min- Jae İngiltere yolcusu. Güney Koreli için Tottenham ve Everton'dan teklif geldi. Sarı lacivertli yıldızla yollar ayrılmak üzere. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin, transfer bütçesi oluşturmak adına Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi satması yüksek ihtimal...
F.Bahçe'ye, 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği kaydedildi.