TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min- Jae İngiltere yolcusu. Güney Koreli için Tottenham ve Everton'dan teklif geldi. Sarı lacivertli yıldızla yollar ayrılmak üzere. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 06:40