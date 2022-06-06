Fenerbahçe'de Mesut Özil konusu sorun olmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den Jorge Jesus resti! O madde nedeniyle...
FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ: Yeni sezona Jorge Jesus'la start verecek olan sarı-lacivertlilerde düzenlenen imza töreninde Mesut Özil'in kadro dışı kalmaya devam edeceğini açıklamasının ardından Özil'den rest geldi. İşte Mesut Özil'in sözleşmesinde yazan o madde ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de Mesut Özil konusu sorun olmaya devam ediyor.
Jorge Jesus kendisi için düzenlenen imza töreninde Mesut Özil'le ilgili alınan karar uyacağını belirtmişti.
Daha önce yönetim ve ismail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan futbolcuya Jesus'ta kapıları kapattı.