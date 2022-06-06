Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Ozan Tufan, Mesut Özil ile beraber bir süredir formasından uzak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan ayrılması beklenen Ozan Tufan'a iki talip çıktı!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Ozan Tufan'ın geleceği merak konusu. Milli futbolcu için teknik direktör Jorge Jesus'un kararı merakla beklenirken, Ozan Tufan'a iki talip birden çıktı. İşte ayrıntılar...
İkili teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı lacivertli takımın yeni hocası Jorge Jesus, Mesut ile ilgili kararını verirken, Ozan Tufan kararı da merakla bekleniyor.