Bunu da 'Birbirimizi tanımak için bir yıllık sözleşme iyi' diyerek vurguluyor. Fenerbahçe, dünyaca ünlü hocasını hemen kaybetmek istemiyor. Bunun için 1+1'de ısrar ediyor. Taraflar, İstanbul'da son kararı verecek.