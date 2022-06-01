F.bahçe taraftarı Jorge Jesus'un imza töreninde şov yapmak istiyor… Takımın en kötü günlerinde tribünleri doldurup, İsmail Kartal'a ve futbolculara destek veren, Kadıköy'deki son 6 karşılaşmanın kapalı gişe oynanmasını sağlayıp, sezon rekoruna imza atan sarı-lacivertliler, yeni hocaya da dolu tribünler önünde 'Hoş geldin' demenin hayalini kuruyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a görkemli imza töreni!
Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitererek Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kapan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la el sıkışmış durumda. Fenerbahçe, tecrübeli teknik adama imza töreni düzenleyerek rekor katılım sağlamayı hedefliyor. İşte detaylar...
Kulübü telefon yağmuruna tutan taraftarlar, "Gerekirse biletli ve para karşılığında yapın ama imza töreni statta olsun.
Yeni hoca şampiyonluğu ne kadar istediğimizi görsün.