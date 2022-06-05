FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yunan basını duyurdu! "Anlaşma çok yakın..."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'la anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler yeni sezona güçlü bir kadro kurmak istiyor. Buna göre Fenerbahçe bir dönem Trabzonspor'un da ilgilendiği futbolcuyla anlaşmaya çok yaklaştı. İşte son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 13:57