İsmail Kartal ile yollarını resmen ayıran Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirerek gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini vermişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yunan basını duyurdu! "Anlaşma çok yakın..."
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'la anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler yeni sezona güçlü bir kadro kurmak istiyor. Buna göre Fenerbahçe bir dönem Trabzonspor'un da ilgilendiği futbolcuyla anlaşmaya çok yaklaştı. İşte son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Sarı lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda Jesus için imza töreni düzenlemiş ve Başkan Ali Koç başta olmak üzere; Jorge Jesus ve dev bir basın ordusu imza törenini takip etmişti.
👀JESUS'UN GÖZÜ ESKİ G.SARAYLI YILDIZDA!💣
Fenerbahçe başkanı, Jesus'un imza töreninde yaptığı açıklamada transfer rotasına dair de önemli detaylar paylaşmıştı.