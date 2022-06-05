Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Wout Weghorst'tan transfer açıklaması...

Transfer haberi: Yeni sezon öncesi golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Burnley forması giyen Wout Weghorst ile ilgilendiği ifade edilmişti. Hollandalı golcü, ülkesinin basınına geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 20:46