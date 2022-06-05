Gelecek sezonun transfer çalışmalarını başlayan Beşiktaş'ta öncelikli hedef forvet takviyesi...
Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Wout Weghorst'tan transfer açıklaması...
Transfer haberi: Yeni sezon öncesi golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Burnley forması giyen Wout Weghorst ile ilgilendiği ifade edilmişti. Hollandalı golcü, ülkesinin basınına geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon Batshuayi ve Larin'den beklediği katkıyı alamamıştı.
Kartal, gol yollarındaki sorunu kaliteli bir ismi kadrosuna katarak çözmek istiyor.