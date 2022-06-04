Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonrası dünayca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a imzayı attırırken, rotasını transfere çevirdi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus takıma onu istiyor! Az maliyete transferi bitecek
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları da hız kazandı. Finansal fair-play konusunda sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik patron Jesus, transfer listesini sarı-lacivertli yönetime teslim etti. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takıma transfer ettirmek istediği orta saha da belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un transfer listesi doğrultusunda yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.
Süper Lig devi, geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın scoutingi doğrultusunda transferler yapmış, oldukça başarılı sonuçlar elde etmişti.