UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki liglerin sona ermesinin ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu.
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler! İşte maç takvimi...
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada bitiren sarı-laciviertlilerde yeni sezonda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön elemesi programı ve muhtemel rakipleri belli oldu. İşte maç programı ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Böylece UEFA'da 2022-2023 sezonu takvimi de netlik kazandı.
Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor temsil edecek.