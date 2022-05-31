Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth'u gündemine almıştı.
Alexander Sörloth’tan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Transfer haberi: Forvet transferi için harekete geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. Norveçli golcü, ülkesinin basınına geleceğiyle alakalı olarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sörloth'un öne çıkan sözleri...
Norveçli golcüden geleceğine ilişkin önemli açıklamalar geldi.
Norveç basınına konuşan yıldız futbolcu bu sezon kiralık değil, kalıcı bir transfer yapmak istediğini söyledi.