FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan transfer yanıtı! "Jorge Jesus..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Jorge Jesus konusunda geri sayıma geçen Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan William Carvalho'dan transfer açıklaması geldi. İşte o sözler...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 16:58