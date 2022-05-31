Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun Sarı-Lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan transfer yanıtı! "Jorge Jesus..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Jorge Jesus konusunda geri sayıma geçen Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan William Carvalho'dan transfer açıklaması geldi. İşte o sözler...(FB spor haberleri)
İddiaların odağındaki Carvalho, Portekiz Milli Takımı'nın kampında Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Uzun bir süredir teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamla her konuda el sıkışmıştı.