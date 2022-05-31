Fenerbahçe heyecanla beklediği yeni teknik direktörüne kavuştu.
FENERBAHÇE HABERİ - Jorge Jesus İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, teknik direktör konusunda uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Jorge Jesus konusunda mutlu sona ulaştı. Portekizli çalıştırıcı, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. İşte Jesus'un İstanbul'a gelişindeki ilk görüntüler...
Fenerbahçe heyecanla beklediği yeni teknik direktörüne kavuştu.
Uzun süredir görüşmelerde bulunan sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçeli yetkililerin eşlik ettiği Jorge Jesus'u taşıyan uçak gece saatlerinde şehre iniş yaptı.