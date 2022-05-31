Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör hasretine son vermeye hazırlanıyor.
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorge Jesus müjdesi! İstanbul'a geliyor
Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adam sarı lacivertli kulübe imza atmak için İstanbul'a gelecek. Jesus'un bu gece yarısı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal oldukça iyi giden form grafiğine karşın, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyordu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz ocak ayında Löw ile temaslarda bulunmuş ancak Alman hoca ile anlaşamamıştı.