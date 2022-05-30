Gelecek sezon için planlamalarını sürdüren 4 büyükler stoper hattı öncelik çekiyor.
TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı hangi takıma gidecek? Başkan resmen açıkladı
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Abdülkerim Bardakcı hakkında Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen konuştu. İşte Özgökçe'nin sözleri...
Özellikle yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen ezeli rakipler, birçok futbolcuyu gündemine almış durumda.
Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 4 büyükler Abdülkerim Bardakcı için devreye girmişti.