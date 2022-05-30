İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Abdülkerim Bardakçı için Fransa'dan teklif var.



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