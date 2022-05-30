Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Ozan Tufan'ın taliplileri her geçen gün artıyor. Karagümrük'ün ardından Başakşehir Kulübü de tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istediğini Fenerbahçeli yetkililere iletti. Kariyerini İstanbul'da sürdürmeyi tercih eden 27 yaşındaki futbolcu Kanarya'dan da bu iki tekliften birine olumlu yanıt vermesini istedi. Ozan geçen sezon tıpkı Mesut Özil gibi kadro dışı kalmıştı. Sezonun son bölümünde forma giymedi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan ayrılması beklenen Ozan Tufan İstanbul'da kalmak istiyor!
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Milli futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği öğrenildi. Öte yandan Fatih Karagümrük'ün ardından Başakşehir de Ozan için devreye girdi.
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Yayın Tarihi: 30.05.2022- 06:40